Fatou Sow Sarr intègre la Cedeao Publié le jeudi 4 aout 2022

© Autre presse par DR

Fatou Sow Sarr, sociologue

C’est elle-même qui fait l’annonce sur les réseaux sociaux, indiquant qu’elle a intégré la Commission des droits humains de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) au terme d’une sélection entre 3 candidats du Sénégal. «J’ai été retenue et ce matin (mercredi 3 août, ndlr), à Abuja, j’ai pris fonction en tant que Commissaire à la Cedeao en charge du Développement humain et des affaires sociales. (…) la passation de services s’est faite avec les 2 commissaires sortants», informe la dame et Maitre de conférences à l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar, dans un tweet.