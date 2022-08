Hôpital Le Dantec : les travaux lancés en septembre - adakar.com

Les travaux de reconstruction de l’hôpital Aristide-Le-Dantec seront lancés au plus tard début septembre 2022. Le président Macky Sall a demandé au gouvernement de procéder au lancement à cette date.



La ministre de la Santé et de l’Action sociale et ses collègues chargés des Finances et de l’Economie sont priés de procéder au « lancement des travaux, au plus tard en début septembre 2022 », indique le communiqué du Conseil des ministres.







Le projet de reconstruction de l’hôpital Aristide-Le-Dantec de Dakar a été présenté le 19 avril dernier au chef de l’Etat. L’établissement de santé doit être reconstruit sur un espace de trois hectares situé sur son site actuel. Le coût des travaux est estimé à 60 milliards de francs CFA.



Cet hôpital aura une capacité d’accueil de 600 lits et de 24 salles d’opération.