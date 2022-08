Résultats des Législatives: la majorité au pouvoir BBY perd la majorité absolue avec 82 députés ; YAW et Wallu totalisent 80 députés (CNRV) - adakar.com

Résultats des Législatives: la majorité au pouvoir BBY perd la majorité absolue avec 82 députés ; YAW et Wallu totalisent 80 députés (CNRV) Publié le jeudi 4 aout 2022

© aDakar.com par DR

Ciré Aly Bâ, président de la Commission nationale de recensement des votes, premier Président de la Cour d`Appel

La Commission nationale de recensement des votes (CNRV) présidée par le magistrat Ciré Aly Bâ, par ailleurs Premier président de la Cour d'Appel de Dakar, a donné, ce jeudi 4 août 2022, les premiers résultats officiels provisoires des élections législatives du 31 juillet 2022.



Les résultats publiés placent la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar en tête avec 82 députés sur la liste majoritaire et la proportionnelle. Au total, la coalition Benno Bokk Yaakar a recueilli 1 518 137 voix.



La coalition au pouvoir perd la majorité au pouvoir perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale qui est de 83 députés. Lors de la Législature précédente, la 13e, la coalition Benno Bokk Yaakar avait totalisé 127 députés sur les 165.



La deuxième coalition qui sera représentée à l'Assemblée nationale est la coalition Yewwi Askan Wi. Elle recueille 56 députés sur les listes majoritaire et proportionnelle. La coalition politique regroupant les partis d'Ousmane Sonko et de Khalifa Sall totalise 1 071 139 voix.



La coalition de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, tête de liste de Wallu Sénégal, a obtenu 24 députés pour un nombre de suffrages de 471 517 voix.



L'alliance politique qui avait réuni sur le terrain les coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal a totalisé 80 députés à l'Assemblée nationale.



Les résultats provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) donnent à la coalition Bokk Gis-Gis 1 député. Les coalitions “Les Serviteurs“ et “Aar Sénégal“ obtiennent également 1 député chacune.



Avant de donner les résultats provisoires, le président de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) a indiqué que le taux de participation aux élections législatives est de 46,64%, soit 3 281 583 votants. Les bulletins nuls sont à 20697 bulletins. Les suffrages valablement exprimés pour le scrutin sont de 3 260 886 suffrages.



Les procès verbaux des résultats provisoires seront acheminés au Conseil constitutionnel. Il reviendra aux juges constitutionnels de donner les résultats officiels définitifs des élections législatives.



Makhtar C.