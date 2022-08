Accusation de viol : Sitor Ndour en route vers la prison - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Accusation de viol : Sitor Ndour en route vers la prison Publié le jeudi 4 aout 2022 | seneweb.com

© Autre presse par DR

Sitor Ndour, responsable politique de l`Apr

Tweet

Sitor Ndour est depuis hier, mercredi, entre les mains de la police dans le cadre de l’enquête sur le viol dont l’accuse sa femme de ménage. Déféré le même jour, l’ancien directeur général du COUD a bénéficié d’un retour de parquet. Il devrait faire face, ce jeudi, au juge du deuxième cabinet chargé d’instruire son dossier, pour une audition d’inculpation.



D’après Les Echos, qui donne ces informations dans sa livraison du jour, Sitor Ndour est en route vers la prison. Le journal précise qu’une information judiciaire a été ouverte et le procureur a requis le mandat de dépôt.



Sitor Ndour est accusé par la mère de sa femme de ménage d’avoir violé cette dernière trois jours après la Tabaski. La victime présumée n’était en poste chez le responsable de l’APR que depuis trois jours.

Le mis en cause a rejeté les accusations, affirmant être victime de chantage et de tentative d’extorsion de fonds dans cette affaire. Il a lui-même porté plainte contre son accusatrice pour diffamation.