UEMOA : hausse des taux d'intérêt créditeurs des banques en juin 2022 Publié le jeudi 4 aout 2022

Siège UEMOA

Les taux d’intérêt créditeurs des dépôts à terme de la clientèle des banques de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont enregistré une hausse de 0,12 point de pourcentage en juin 2022 par rapport au mois précèdent, selon les résultats de l’enquête sur les conditions de banque réalisée par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).



Ces taux d’intérêt créditeurs sont passés en effet de 5,13% en mai 2022 à 5,25% durant la période sous revue. Quant aux taux d’intérêt débiteurs des banques, la BCEAO indique une quasi stabilité. Hors charges et taxes, le taux débiteur dans l’UEMOA est ressorti à 6,36% en juin 2022 contre 6,35% en mai 2022.



L’Institut d’émission ouest africain note par ailleurs qu’il a décidé de relever de 25 points de base ses taux directeurs, afin de favoriser un retour progressif de l’inflation dans la zone cible, condition indispensable pour une croissance économique saine et inclusive. Ainsi, le taux minimum de soumission aux appels d’offres d’injection de liquidité est passé de 2,00% à 2,25% et le taux du guichet de prêt marginal de 4,00% à 4,25% à compter du 16 juin 2022.