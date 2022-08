Ousmane Sonko - « Appel à la dignité et à la grandeur » lancé au président Macky Sall - adakar.com

Ousmane Sonko - « Appel à la dignité et à la grandeur » lancé au président Macky Sall Publié le jeudi 4 aout 2022

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko : « Malgré les micmac de Macky Sall, je suis la tête de liste nationale de Yewwi Askan Wi »

« Ne pas brûler le pays » et « terminer son mandat dans la paix ». Ce sont les deux urgences qu’Ousmane Sonko assigne au président Macky Sall dans cette période lourde de tensions politiques à venir en lien avec les résultats des élections législatives du 31 juillet dernier. « Un homme, de surcroît président de la république, doit savoir être grand, républicain, au-dessus de la mêlée. Il doit faire preuve de dignité et de grandeur. Il n’est pas trop tard même si beaucoup disent qu’il n’en est pas capable. »



De toutes les façons, « Macky Sall a perdu le pays. Il doit revenir sur terre. »





Au cours d’une séance de déclarations de presse de la coalition Yewwi askan wi organisée dans la soirée du 3 août au siège du Parti républicain du progrès (PRP), Ousmane Sonko a incité le chef de l’Etat à mettre un terme à cette « entreprise de fraudes massives organisées par des politiciens » au Fouta, certainement avec la complicité d’une certaine administration locale, mettant hors de cause les populations des départements concernés.



« Au Fouta, il y a eu tout sauf des élections. C’est une mascarade qui y a été organisée pour gonfler les chiffres et tenter d’obtenir 2 ou 3 députés supplémentaires. Nous ne l’accepterons pas », a-t-il indiqué.





A cet égard, le leader du parti Pastef a également mis en garde les juges et autres magistrats impliqués dans la proclamation des résultats des législatives contre toute velléité de « fouler aux pieds nos droits » après les « sacrifices » consentis dans la prise en charge de ces élections.