Législatives au Sénégal : distribution de cartes d`électeurs avant la tenue du scrutin

Le comptage des résultats des Législatives se poursuit dans les 46 commissions départementales de recensement des votes du pays et les huit circonscriptions à l’étranger qui doivent publier leurs résultats. Les documents des commissions départements et des circonscriptions à l’étranger doivent ensuite être remis à la commission nationale de recensement des votes (CNRV) pour la divulgation des chiffres globaux provisoires officiels.



La commission Nationale de recensement des Votes (CNRV) a invité la presse nationale et internationale, ce jeudi, pour dévoiler les résultats des législatives de ce dimanche 31 juillet. « Après avoir débuté ses travaux mardi, la Commission Nationale de Recensement des Votes procède ce jeudi 4 août, à 17h00 à la Salle 4 du Palais de justice « Lat Dior », à la proclamation des résultats provisoires issus du scrutin du 31 juillet 2022 ».



Ces Législatives font figure de test à 19 mois de la présidentielle. L’opposition affirme vouloir contrôler le Parlement pour imposer une cohabitation au camp du pouvoir, inédite dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.



Elle veut aussi pousser le président Macky Sall à renoncer au projet qui lui est prêté de se présenter à la présidentielle de 2024. Le président Sall, élu en 2012 pour sept ans et réélu en 2019 pour cinq ans, maintient le flou sur ses intentions.