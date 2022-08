Foot africain: cinq questions pour la saison 2022-2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Foot africain: cinq questions pour la saison 2022-2023 Publié le mercredi 3 aout 2022 | RFI

© aDakar.com par BL

Elim. CAN 2023 - Le Sénégal domine le Rwanda 1-0

Dakar, le 7 juin 2022 - Les Lions de la Téranga se sont imposés, 1-0, face au Rwanda, au stade Me Abdoulaye Wade, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Tweet

Coupe du monde masculine au Qatar, Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, Championnat d’Afrique des nations en Algérie : les prochains mois s’annoncent passionnants pour le football africain. Voici cinq questions autour de cette saison 2022-2023.



Une équipe africaine atteindra-t-elle le dernier carré de la Coupe du monde au Qatar ?



Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie : ces cinq pays représenteront l’Afrique lors de la Coupe du monde masculine, prévue du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. L’une de ces équipes réussira-t-elle ce qu’aucune nation du continent n’a jamais réussi : atteindre les demi-finales du Mondial ?



Lors de la dernière édition en Russie, toutes les sélections africaines avaient été éliminées au premier tour. Et il faut remonter à 2010 et à l’élimination des Ghanéens en quarts de finale du Mondial sud-africain pour trouver trace d’un pays d’Afrique proche du dernier carré.



L’Algérie retrouvera-t-elle le sourire avec le CHAN 2022 à domicile ?