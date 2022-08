Législatives au Sénégal: les premiers résultats montrent une percée de l’opposition - adakar.com

News Politique Article Politique Législatives au Sénégal: les premiers résultats montrent une percée de l’opposition Publié le mercredi 3 aout 2022 | RFI

© Autre presse par DR

À la Une: sombres nuages sur les législatives au Sénégal…

Alors que les Sénégalais sont toujours dans l’attente des résultats officiels nationaux des élections législatives du 31 juillet, les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes publiés mardi soir permettent de connaître le poids de chaque coalition au niveau local.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Dans le département de Dakar, la capitale, la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi remporte le scrutin avec plus de 190 000 voix, auxquelles s’ajoutent les 11 000 votes pour la coalition Wallu Sénégal, menée par Abdoulaye Wade, avec qui elle a fait alliance. En face, la coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakar obtient un peu plus de 93 000 voix.



L’opposition remporte aussi d’autres départements significatifs comme Thiès, Ziguinchor ou Saint-Louis, où Mansour Faye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, a déjà reconnu sa défaite.