Pluies et orages: les prévisions de la météo Publié le mercredi 3 aout 2022

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Des activités pluvio-orageuses en cours sur une bonne partie des localités Sud et Centre du territoire évolueront vers l’Ouest et intéresseront progressivement au courant de la journée les zones Sud-ouest et Centre-ouest.



En fin d’après- midi et nuit, l’instabilité persistera sur une bonne partie du pays notamment sur les localités Sud-est.



En raison de la pluie et de la forte couverture ☁️ , les températures 🌡 accuseront une baisse notable sur la quasi- totalité du pays avec des valeurs qui oscilleront autour de 32°C. Toutefois, sur les régions Nord, la chaleur restera sensible particulièrement à Linguère et Podor.



Les visibilités seront bonnes.



L’ANACIM vous souhaite un agréable mardi!