Législatives : De Qatar, Karim salue la victoire de Yaw-Wallu et prévient Macky Publié le mercredi 3 aout 2022





Le fils de l’ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, Karim Wade toujours en exil au Qatar, a réagi après les élections législatives du 31 juillet 2022, à travers un communiqué . Après avoir félicité Yewwi-Wallu, de sa « victoire » Karim Wade témoigne que ladite coalition peut résister aux tentatives de confiscation de la volonté populaire par la majorité actuelle.



Selon lui, cette victoire est d’abord et avant tout celle d’un peuple vaillant et digne contre le pouvoir en place qui a confisqué la démocratie et porté atteinte quotidiennement à l’Etat de droit depuis 2012. Il a fallu l’engagement de la majorité des Sénégalais pour obtenir ce succès sans précédent, grâce à une opposition forte et unie. Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, un Président en exercice se retrouvera sans majorité à l’Assemblée Nationale affirme t-il.







À tous les membres de l’inter-coalition WALLU/YEWWI, à tous ceux qui croient qu’un autre Sénégal démocratique, fier et panafricaniste est possible, je tiens à dire, avec toute la gravité exigée par les circonstances, que nous résisterons aux tentatives de confiscation de la volonté populaire par la majorité actuelle. Nous devrons, plus que par le passé, rester rassemblés, organisés et décidés, pour conforter notre victoire laisse t-il entendre.



Dans sa publication, Karim Wade déclare qu’il est déterminé à répondre sans délai aux attentes quotidiennes de son peuple et à mettre toute son énergie à réconcilier l’Assemblée Nationale et les citoyens, en privilégiant l’intérêt général dans l’éthique et la transparence. Dès les prochains jours, nous nous mobiliserons pour le vote de lois nécessaire afin de rebâtir, sans esprit de revanche, un Sénégal réconcilié avec lui-même où la jeunesse, dont il faut saluer l’engagement au cours de la campagne électorale, aura de nouvelles et bonnes raisons de croire en son pays et de le servir avec rigueur et avec enthousiasme dit-il.