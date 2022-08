Om - relégué à la 5e position par Igor Tudor : L’agent de Bamba Dieng monte au créneau - adakar.com

Om - relégué à la 5e position par Igor Tudor : L'agent de Bamba Dieng monte au créneau
Publié le mercredi 3 aout 2022 | Enquête Plus

L’attaquant sénégalais Bamba Dieng

Préoccupé par la situation de son poulain, l’agent de Bamba Dieng est sorti de son silence. Seydou Bocar Seck a confirmé l’intention du joueur de rester à l’Olympique de Marseille et exige des explications de la part du club phocéen.







La situation de Bamba Dieng à l’Olympique de Marseille est inquiétante. Passé de pépite à indésirable, le jeune attaquant sénégalais vit des moments difficiles dans la cité phocéenne. Relégué à la 5e position des attaquants par le nouvel entraineur de l’OM, Igor Tudor, l’ancien pensionnaire de Diambars est poussé vers la sortie par son club. Interrogé par le quotidien régional ‘’La Provence’’, son agent a indiqué que le joueur est ‘’frustré, mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu'il reçoit’’.



À en croire Seydou Bocar Seck, le club français laisse planer le doute sur l’avenir du joueur, en ne communiquant pas suffisamment sur ses attentes par rapport à Dieng. Il juge le comportement de l’OM à l’endroit de son protégé ‘’étrange’’. ‘’Sa position est celle de l’écoute. Il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l'indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : ‘Ecoutez, on juge que c'est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose.’ À partir de ce moment-là, on saurait ce qu’on a à faire’’.



Auteur d’une saison 2021-2022 assez remarquable (36 apparitions et 8 buts toutes compétitions) qui lui a valu la distinction de Pépite de l’année en Ligue 1, l’ancien pensionnaire de Diambars de 22 ans a préféré poursuivre l’aventure avec l’OM, malgré les sollicitations. Mais depuis l’arrivée sur le banc olympien d’Igor Tudor, son avenir à Marseille est incertain. L’entraineur croate considère Bamba Dieng comme ‘’son cinquième choix en attaque’’, derrière Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu, la recrue Luis Suarez et Dimitri Payet.



Les choses risquent de s’empirer avec le probable recrutement d’Alexis Sanchez. L’attaquant chilien a trouvé un accord, hier, avec l’Inter Milan pour la résiliation de son contrat. Désormais agent libre, son arrivée à l’Olympique de Marseille pourrait se faire dans les jours à venir.



Malgré tout, indique Bocar Seck, Bamba ne varie pas dans sa position. ‘’De son côté, sa décision est prise. Il veut rester. L'OM, c'est son club. Pas mal de personnes ne comprennent pas le traitement qui lui est réservé. Cela le conforte sur son choix et sur la voie qu'il a décidé de prendre qui est de rester au club, améliorer constamment ses performances et rendre fier et heureux le peuple marseillais’’.



Si du côté de l’OM aucune proposition de prolongation n’est faite à Bamba Dieng, celui-ci ne manque pas de prétendants ailleurs. Désireux de trouver un remplaçant à son attaquant Darwin Nunez vendu contre 100 millions d'euros (bonus compris) à Liverpool, le Benfica Lisbonne aurait coché le nom de l’attaquant sénégalais. Le club portugais songerait à attirer le champion d'Afrique en prêt avec une obligation d'achat fixée à 12 millions d’euros. D’autres clubs s’étaient signalés avant, comme Saint-Etienne, qui voudrait avoir l’attaquant en prêt pour cette saison, West Ham et Southampton et le SC Fribourg. Ce dernier club aurait proposé 8 millions d’euros, qui sont très en deçà des 15 millions d’euros espérés par les Olympiens. Bamba est sous contrat jusqu’en juin 2024.



LOUIS GEORGES DIATTA