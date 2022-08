Résultats provisoires : Aminata Touré persiste et réaffirme la victoire de BBY - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Résultats provisoires : Aminata Touré persiste et réaffirme la victoire de BBY Publié le mercredi 3 aout 2022 | Enquête Plus

© aDakar.com par LN

Législatives du 31 juillet 2022 : Aminata Touré pour une victoire nette de la majorité présidentielle à Kanel et Bakel

Kanel, le 16 juillet 2022 - Législatives 2022 - Aminata Touré effectué des visites à Kanel et Bakel dans le cadre de la campagne électorale du 32 juillet 2022. Tweet

Après une première déclaration dimanche tard dans la nuit, jourmême du scrutin, latête de liste nationale de lacoalition Benno Bokk Yaakaar, Aminata Touré, est revenue àlacharge. À la permanence de l'Alliance pour la République (APR), l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) donne toujours BBY vainqueur.



L’on a fini de voter. En attendant la proclamation officielle des résultats par les autorités administratives et judiciaires, la coalition Benno Bokk Yaakaar se dit victorieuse. Même son de cloche chez l’opposition incarnée surtout par l'intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal. Une bataille communicationnelle est enclenchée dans ce sens. Après la sortie de l’intercoalition qui répondait à Mimi Touré, cette dernière a jugé bon de répliquer.



Ainsi, elle a fait face à la presse, hier soir. "Aux dernières nouvelles, Goudomp nous a échappé, ce qui fait qu'on se retrouve avec 29 départements au lieu des 30 déclarés dimanche. Mais même là, nous attendons une confirmation officielle. Toujours est-il que même la perte de Goudomp ne peut entraver notre victoire et donc nous empêcher de disposer d'une majorité à l'hémicycle et ainsi accompagner la politique du chef de l'État", affirme l'ancienne Première ministre.



Malgré un décompte revu à la baisse par rapport à dimanche, la tête de liste nationale persiste et signe : Benno Bokk Yaakaar "sort vainqueur de ces échéances".



Par conséquent, il n’y a aucune chance de cohabitation. "Il ne peut y avoir cohabitation, étant donné que nous avons largement remporté ce scrutin. Nous sortons avec le plus grand nombre de députés".



Moins péremptoire et confiante que dimanche soir, Mimi s’est voulue toutefois prudente et dit préférer attendre les résultats officiels. "En tant que républicains, nous allons attendre l'officialisation des résultats par les instances habilitées. Toutefois, retenez que la coalition Benno Bokk Yaakaar garde sa majorité à l'Assemblée nationale", a-t-elle soutenu.



Mimi Touré n'était pas seule au quartier général de l'APR. Maitre Ousmane Sèye, ainsi que Talla Sylla étaient venus lui prêter main-forte. Le dernier nommé a donné une autre vision du sacre de la mouvance présidentielle. "Ils ont pourtant jubilé à Dakar, Pikine, Guédiawaye, Mbacké, Ziguinchor, Oussouye, Saraya, etc. Pourquoi ils n'ont pas eu cette même attitude festive dans les autres départements ? C'est simple, c'est parce qu'ils ont perdu et ils le savent. Comme cela a été si bien dit par notre tête de liste nationale, nous triomphons et, par ricochet, nous allons garder notre majorité absolue", jubile l'ancien maire de Thiès.



Pour rappel, les deux principales forces de ce récent scrutin continuent chacune de revendiquer le sacre. Benno veut s'accrocher à sa majorité absolue, tandis que le conglomérat Yaw-Wallu, s'agrippe à cette cohabitation qui serait synonyme d'une Assemblée nationale de rupture.



Mamadou Diop stagiaire