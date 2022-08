Departements de pikine et guediawaye : L’intercoalition Yaw-Wallu sortie victorieuse - adakar.com

Departements de pikine et guediawaye : L'intercoalition Yaw-Wallu sortie victorieuse Publié le mercredi 3 aout 2022

Au niveau des deux départements de la banlieue, à savoir Pikine et Guédiawaye, les coalitions de l’opposition sont largement arrivées en tête.



Sans surprise, comme l’ont montré les premières tendances avant-hier après la fermeture des bureaux de vote au niveau de la banlieue dakaroise, l’opposition, à savoir les coalitions Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi, est sortie victorieuse des dernières joutes législatives. En effet, la première est arrivée en tête à Pikine de même que la seconde qui caracole à Guédiawaye.



En effet, dans le département de Pikine, la grande coalition Wallu est arrivée première avec 84 741 voix, selon la Commission départementale de recensement des votes. La coalition BBY a 49 814 voix. Soit une différence de 34 927 voix. Les coalitions Yaw avec 19 339 voix, Les Serviteurs/MPR avec 4 542 voix, Aar Sénégal 1 354 voix, Bokk Guiss Guiss 606 voix, Natangué Askaan Wi 588 voix, Bunt-Bi 224 voix suivent le duo. A signaler que dans cette partie de la banlieue dakaroise, il y avait 38 0282 inscrits, 161 819 votants, 755 bulletins nuls, 74 lieux de vote et 1 908 bureaux de vote.



Le taux de participation à 18 h, l’heure de fermeture des bureaux de vote, était de 45,37 %. Il y avait aussi 13 abris provisoires dans les communes de Dalifort (4), Pikine-Ouest (5) et Guinaw-Rails Sud (4).



A Guédiawaye, la Commission de recensement départementale des votes a aussi publié ses résultats hier. Ainsi, sur 197 130 inscrits, 87 811 ont voté et il y a 216 bulletins nuls avec un taux de participation qui est de l’ordre de 45 %. Sur les 87 595 voix valablement exprimées, ont obtenu : Yewwi Askan Wi 49 297 (55,92 %). Elle gagne ainsi dans ce département. La coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar occupe la deuxième place 29 042 (32,94 %), la grande coalition Wallu Sénégal arrive en troisième position avec 4 554 (5,17 %). En outre, Les Serviteurs/MPR enregistrent 3 120 voix (2,54 %), Aar Sénégal affichent au compteur 1 048 voix (1,19 %), Naatangué Askaane Wi a pu obtenir 535 voix (0,61 %), Bokk Guiss-Guiss a eu 288 voix (0,33 %) et Bunt-Bi est à 273 voix (0,31 %). Le taux de participation dans ce département est de 46,8 %.



CHEIKH THIAM