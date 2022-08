Tentative de confiscation des résultats : la grande coalition wallu sénégal menace - adakar.com

Tentative de confiscation des résultats : la grande coalition wallu sénégal menace
Publié le mercredi 3 aout 2022

Depuis la fin du scrutin des élections législatives, dimanche dernier, les coalitions Benno Bokk Yaakaar et Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal multiplient les sorties. Hier, dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, la grande coalition Wallu Sénégal a partagé ses inquiétudes. ‘’Les résultats provisoires des élections législatives démontrent que le président de la République, Macky Sall, a perdu les élections du 31 juillet 2022 et qu’il n’aura pas de majorité à l’Assemblée nationale’’, lit-on dans leur note.



La preuve, d’après les partisans de Me Abdoulaye Wade, ‘’la coalition de la majorité présidentielle, BBY, a été défaite dans la plupart des départements par l’alliance électorale Wallu-Yewwi’’. Aussi, souligne-t-on dans la note, ‘’toutes les principales figures du parti au pouvoir ont été battues dans leurs bureaux de vote, notamment la tête de liste de BBY, l’ancien Premier ministre Aminata Touré, elle-même battue dans son bureau à Kaolack’’.



La grande coalition Wallu Sénégal, qui soupçonne une tentative de confiscation par la majorité présidentielle de sa victoire avec Yewwi Askan Wi, ‘’demande à ses responsables et militants de rester vigilants et mobilisés pour arrêter les forfaitures du tandem Aminata Touré et Antoine Félix Diome qui, après avoir tenté de liquider politiquement notre frère Karim Wade avec la complicité de la Crei, s’apprête à confisquer la volonté populaire pour maintenir au pouvoir un régime aux abois’’, ajoute-t-on.



Ils répondent ainsi à la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui a fait face à la presse dimanche dernier pour clamer leur victoire.



En effet, Aminata Touré a déclaré que BBY a gagné dans 30 départements du pays. Une déclaration démentie sur le champ par la tête de liste à Dakar de la coalition Yaw, par ailleurs maire de Dakar, Barthélemy Dias.