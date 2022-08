Côte d’Ivoire : ouverture d’un atelier sous-régional de formation sur le journalisme d’investigation sur les crimes économiques et financiers à Assinie - adakar.com

Côte d'Ivoire : ouverture d'un atelier sous-régional de formation sur le journalisme d'investigation sur les crimes économiques et financiers à Assinie
Publié le mardi 2 aout 2022

© Autre presse par Dr

Atelier de formation sur le journalisme d’investigation sur les crimes économiques et financiers

30 journalistes et agents de médias de la sous-région dont 10 ivoiriens, prennent part à un atelier de formation sur le journalisme d’investigation sur les crimes économiques et financiers ce mardi 02 août 2022 à Assinie à 120 kilomètres de la capitale économique ivoirienne, Abidjan.



Ce séminaire vise à renforcer les capacités des participants afin de leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et la Corruption.



Le Colonel Idrissa Touré ,Président du Centif- CI (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financiers de Côte-d’Ivoire) a fait savoir que la Corruption, partagée par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance de la Côte d'Ivoire selon les statistiques, est un fléau qui a fait perdre à l'économie ivoirienne environ 1400 milliards de FCFA, soit 4% du PIB et 64% du service de la dette.

C’est pourquoi il a fait savoir que les actions doivent s'inscrire dans la continuité aux cités des institutions de contrôle, de régulation des finances publiques et de suivi de la mise en œuvre des politiques publiques avec l'appui de toutes les parties prenantes dont les journalistes au regard de leur rôle incontournable dans les changements transfrontaliers.



Aussi, il déclare que le top 5 des secteurs les plus touchés par les actions de Corruption signalées en Côte d’Ivoire sont la Construction, la Défense, l'intérieur, l'Agriculture et des Transports.

Agissant également au nom du Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie et qui est ,par ailleurs le Président de la cérémonie, il a fait entendre que le gouvernement ivoirien œuvre à travers diverses actions à soutenir et à encourager le Changement. "Il apparaît donc nécessaire de renforcer les instruments et mécanismes de promotion de la transparence ,de la responsabilité, et de la redevabilité pour soutenir efficacement notre pays." a-t-il fait entendre.

Le Représentant du Directeur général de la structure organisatrice, le GIABA( Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'ouest) Monsieur Tim Melaye a abondé dans le même sens en mettant un accent particulier sur la situation sanitaire et sécuritaire des pays de la CEDEAO et du monde. " Ces pays subissent les affres des actes de banditisme et de criminalité transfrontalière organisée, notamment le trafic de drogue des armes et le trafic illicite faunique, qui alimentent la violence et le terrorisme ".

Au regard des expertises réunies et de la diversité des participants, nul ne doute nullement de la qualité des échanges en cours.



Cet atelier court sur trois jours avec des recommandations qui seront transmises aux pouvoir publics.



Cyprien K.