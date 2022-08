25 PME à Dakar pour développer le business avec leurs partenaires africains - adakar.com

News Société Article Société 25 PME à Dakar pour développer le business avec leurs partenaires africains Publié le mardi 2 aout 2022 | gomet.net

© Autre presse par DR

La pandémie avait suspendu les liens humains et les relations entre les pays d’Afrique subsaharienne et notre région. 25 entreprises reviennent d’une mission à Dakar au Sénégal qui a eu lieu sur cinq jours du 26 au 30 juin avec des projets et des développements prometteurs. Fait nouveau, cette mission a conjugué les énergies de l’agence de développement Rising sud et du réseau Africalink.



Rappelons qu’Africalink est né à l’initiative la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence, avec comme animateurs Denis Bergé, délégué général et Frédéric Ronal, vice-président de la CCI et qu’elle a eu le soutien de la Métropole Aix-Marseille Provence. Le pilotage indépendant de l’association a été assuré par les membres (plus de 170 dont 40% d’Afrique) , mais il manquait un lien, longtemps délicat, avec la Région. Dans l’échelle des responsabilités des collectivités territoriales c’est en effet la Région qui finance, et l’économie, et l’attractivité, et les activités export à travers le Team Sud Export.