Victoire de la liste départementale de Yewi askan wi à Dakar : belle revanche de Khalifa, Barth et les exclus du Ps sur leur camarades socialistes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Victoire de la liste départementale de Yewi askan wi à Dakar : belle revanche de Khalifa, Barth et les exclus du Ps sur leur camarades socialistes Publié le mardi 2 aout 2022 | sudquotidien.sn

© aDakar.com par BD

Élections municipales et départementales: Barthélémy Dias aux côtés de Khalifa Sall dans les rues de Dakar

Dakar, le 18 janvier 2022 - Barthélémy Dias a sillonné, aux côtés de l`ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, les rues de Dakar Plateau à quelques jours des élections locales. Tweet

La direction générale du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a accueilli hier, lundi 1er août 2022, le nouveau pensionnaire des lieux. Il s’agit d’Edwin Woryonwon Harris, qui remplace le juge Kemelabalou Aba qui a fait 5 ans à la tête de l’institution sous régionale. La cérémonie de passation de service a eu lieu à Dakar. Occasion saisie par le directeur sortant pour faire le bilan de sa magistrature.



Après près de cinq (5) ans à la tête du Groupe Intergouvernemental d’Action Contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), le juge Kemelabalou Aba s’en va. Ces collègues ont tenu à lui rendre un hommage pour ces années passées à la tête de l’institution sous régionale. En présence, du directeur entrant, Edwin Woryonwon Harris, la directrice administrative financière (DAF), Rasmata Nana a déclaré : «je puis noter que, depuis 2018, il a su conduire les réformes et entrainer les pays membres de notre espace dans des efforts appuyés pour renforcer la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le Financement du terrorisme (LBC /FT)». Et de poursuivre : «plusieurs pays ont conduit leurs évaluations mutuelles, la tenue régulière des réunions statutaires du GIABA et la dynamique collaboration avec le GAFI (Groupe d’Action Financière, ndlr), entre autres, en sont des illustrations des jalons atteints».