Bayern Munich - Sadio Mané: "Je ne me vois pas du tout comme une star mondiale" Publié le mardi 2 aout 2022

© Autre presse par DR

Sadio Mané tient son premier trophée avec le Bayern Munich

L’international sénégalais, Sadio Mané, joueur du Fc Bayern Munich ne se voit pas comme une "star mondiale". Le joueur bavarois l’a déclaré dans une interview au média du club.



Interrogé sur le fait qu’il soit une star internationale, Sadio Mané répond clairement que c’est ce que les gens disent de lui mais il ne se considère pas comme uns star.



"Les gens disent ça de moi, mais je ne me vois pas du tout comme une star mondiale. Je ne sais pas par où commencer avec cette phrase. Tout ce qui m’importe, c’est de faire partie de l’équipe. Je fais tout pour ça. Je veux aller à la limite pour mes coéquipiers : marquer des buts, fournir des passes décisives et gagner des matchs. Je suis ici pour donner le meilleur de moi-même pour le Bayern Munich", a déclaré Sadio Mané sur le site du Bayern Munich.



Sadio Mané a remporté, samedi dernier son premier trophée avec le Bayern Munich en gagnant la Super Coupe d’Allemagne face à Leipzig 5-3. Le joueur a d’ailleurs inscrit son premier but sous le maillot du Bayern Munich lors de ce match.