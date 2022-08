Ce conseil de Bourgi à Macky ne plaira pas à son entourage - adakar.com

Ce conseil de Bourgi à Macky ne plaira pas à son entourage Publié le mardi 2 aout 2022 | senenews.com

© Autre presse

Robert Bourgi, avocat à Paris, s`exprime sur le cas Karim Wade

Pour l’avocat Robert Bourgi, l’heure de la grande lessive a sonné pour Macky Sall. Bourgi qui analyse les résultats des élections législatives, invite le chef de l’Etat de nettoyer son entourage.



« L’heure est à la grande lessive. 75% des équipes en place sont déconnectés des réalités, leur mode de fonctionnement est archaïque, les parents et mêmes grands-parents de ces enfants égarés et manipulés ont vu les mêmes hommes gouverner ce pays », a-t-il remarqué, dans des propos repris par L’OBS.



Il demande à Macky de se délester de « lourd handicap. Pour Bourgi, le devoir qu’exige le peuple de son chef de l’Etat s’impose.



Pour le prochain gouvernement, il exhorte le Président à faire appel à des intelligences hors pairs, à des talents XXL de la société civile.



« Le Président Macky Sall doit être le chantre de la rénovation et du renouveau. Il doit parler aux jeunes et aux leaders de l’opposition. Tout est dans ses mains », dit-il.