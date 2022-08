Législatives au Sénégal: bataille de déclarations entre l’opposition et le pouvoir - adakar.com

Législatives au Sénégal: bataille de déclarations entre l'opposition et le pouvoir Publié le mardi 2 aout 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Aminata Touré revendique la victoire

La mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakar a pris la parole ce lundi soir pour répéter qu’elle n’a « aucun doute » que sa coalition aura une majorité à l’Assemblée nationale. Des résultats contestés par les coalitions de l’opposition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, qui ont donné leur version un peu plus tôt dans l’après-midi et revendiquent aussi la victoire.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



À plusieurs reprises, Aminata Touré, tête de liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakar, a réaffirmé que son camp avait obtenu la majorité à la suite des élections législatives.



La veille, l’ancienne Première ministre avait déjà annoncé que la victoire était « sans appel » avec 30 départements gagnés sur 46. « Nous récusons toute possibilité de cohabitation, comme déclaré par une certaine opposition. Et nous rassurons nos militants, nous restons majoritaires à l’issue de ce scrutin malgré, il faut le reconnaître, une avancée de l’opposition. »