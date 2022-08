le nouveau directeur du Giaba, Edwin Harris, a pris ses fonctions - adakar.com

Économie le nouveau directeur du Giaba, Edwin Harris, a pris ses fonctions Publié le mardi 2 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le Libérien Edwin Harris, Directeur du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA)

Dakar - Le Libérien Edwin Harris a été installé, lundi, à Dakar, dans ses fonctions de directeur du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), en remplacement au Togolais Kimélabalou Aba, a constaté l’APS.



Le nouveau directeur du GIABNA s’est dit heureux d’hériter d’une institution "en bonne santé’’.



"Je suis très enthousiaste de prendre le relais et d’œuvrer pour faire avancer l’institution’’, a-t-il déclaré lors de son installation.



Edwin Harris a assuré de sa volonté de travailler, ’’sans relâche (…) pour accomplir les objectifs qu’il s’est fixés, afin de rendre le GIABA plus dynamique’’.



Il a également remercié l’Etat du Sénégal pour ’’l’accueil chaleureux’’ dont il a bénéficié et a ’’félicité’’ son prédécesseur pour le travail qu’il a accompli durant les 4 années de son mandat.



Le directeur sortant du GIABA, Kimélabalou Aba, a aussi remercié le Sénégal pour ’’l’hospitalité et l’accompagnement’’ dont il a bénéficié durant les quatre années qu’il a passées à Dakar.





Il a souhaité "une excellente réussite" à son successeur, avant de "réitérer" sa gratitude à l’endroit du personnel du GIABA pour sa disponibilité et son dévouement.



