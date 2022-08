Élections législatives: Idrissa Seck salue “la maturité de Notre Peuple et la force de la démocratie sénégalaise“ - adakar.com

Publié le lundi 1 aout 2022

J’adresse mes plus vifs remerciements aux populations thièssoises.



Je félicite l’ensemble de nos compatriotes pour le scrutin du dimanche 31 juillet 2022 qui, globalement, s’est bien déroulé, dans le calme et la sérénité. Cela illustre, une fois encore, la maturité de Notre Peuple et la force de la démocratie sénégalaise qui a valeur d’exemple dans le monde entier.



Je magnifie l’engagement et la détermination de tous les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Ils ont su, conformément aux directives du Président Macky Sall, s’investir pleinement dans un formidable esprit de solidarité tout au long du processus électoral. Je les exhorte tous, forts de cette unité retrouvée, à toujours maintenir cette formidable mobilisation, en perspective des échéances électorales futures.



Pour terminer, je salue le travail remarquable accompli par l’Administration qui s’est traduit par une bonne organisation du scrutin.



Idrissa SECK,



Président du parti Rewmi