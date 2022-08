Abdou Mbow: “La configuration de l’Assemblée nationale va changer“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Abdou Mbow: “La configuration de l’Assemblée nationale va changer“ Publié le lundi 1 aout 2022 | Senenews.com

© Autre presse par DR

Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l`Apr

Tweet

Les coalitions de l’opposition veulent obtenir une majorité parlementaire à la future Assemblée nationale et imposer ainsi une cohabitation gouvernementale à Bby. L’opposition veut aussi contraindre Macky Sall à renoncer à toute velléité de candidature pour la présidentielle de 2024. Pour Abdou Mbow, au vue de ces tendances de ce scrutin « la configuration de l’Assemblée nationale va changer« .



Ancien vice-président durant la treizième législature, Abdou Mbow a été battu jusque dans son bureau de vote. Interpellé sur les premières tendances des élections législatives, Abdou Mbow a reconnu le fait que le pouvoir soit en difficulté. Pour le moment, précise le responsable de Bby « j’exclus toute possibilité de cohabitation. Je dis bien pour le moment. Mais il faut accepter que la configuration de l’Assemblée nationale va changer« .



→ A LIRE AUSSI : Législatives : Les deux premiers séparés par 9 voix, les résultats globaux très serrés de Diourbel (photo)



Par ailleurs, Abdou Mbow considère normal que le mandataire national de Bby fasse une sortie pour proclamer des résultats. « J’appuie les résultats annoncés par Aminata Touré parce qu’étant issu des PV que nous avons reçus. Nous attendons tout de même les confirmations des commissions de recensement du département… Il faut aussi dire que de la même manière que la presse a la latitude de proclamer des résultats au fur et à mesure, le candidat a aussi le droit de donner les premières tendances qu’il a reçu » dixit Abdou Mbow.



S’agissant de la leçon qui doit être tirée du scrutin, Abdou Mbow préfère attendre les résultats définitifs pour une analyse plus lucide.