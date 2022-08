Législatives 2022 au Sénégal: la CEDEAO satisfaite du déroulement du scrutin - adakar.com

Législatives 2022 au Sénégal: la CEDEAO satisfaite du déroulement du scrutin Publié le lundi 1 aout 2022

© Autre presse par Dr

La CEDEAO

Dans un communiqué ce dimanche soir, le chef de la mission d’observation électorale de la CEDEAO au Sénégal, a fait un premier bilan de terrain et s’est dit « satisfait » du déroulement des élections législatives dans le pays.



En mission d’observation électorale au Sénégal, une délégation conduite par Kadré Désiré Ouédraogo, chef de la Mission d’Observation Électorale déployée par la CEDEAO, a visité ce dimanche, plusieurs centres et bureaux de vote pour constater le démarrage effectif des opérations.



Tirant un premier bilan du déroulement des élections dans la mi-journée après les visites de terrain et un compte rendu de l’équipe d’observation à long terme de la CEDEAO, le chef de mission s’est dit globalement satisfait de la situation étant donné qu’aucun incident majeur n’a été signalé, indique un communiqué de l’organisation sous-régionale.



Il a apprécié le « climat apaisé et paisible » ayant régné pendant la journée comme au cours de la campagne électorale qui a précédé le scrutin, avant d’appeler de nouveau les Sénégalais à persévérer dans ce sens.



Il a également appelé les parties prenantes à respecter les résultats qui seront officiellement proclamés tout en les exhortant à faire preuve de retenue, à privilégier la recherche du consensus et à ne recourir qu’aux seules voies légales en cas de contestation.



08 coalitions en lice

Ce dimanche 31 juillet 2022, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire les 165 députés de la 14e législature. Pour ces joutes électorales, ce sont 06 millions 727 mille 759 électeurs qui doivent départager les huit coalitions en lice à savoir : la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), la coalition Wallu, la coalition Natangué Askan Wi, la coalition Aar Sénégal, la coalition Bunt Bi, la coalition Les Serviteurs et la coalition Bokk Gis Gis Liguey.



Sur les 165 sièges en compétition, cent douze (112) sont pourvus au scrutin de liste majoritaire à raison d’un à sept sièges par circonscription, selon leur population. Les circonscriptions de la diaspora comportent entre un et trois sièges, pour un total fixé à quinze (15) sièges.