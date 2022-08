Législatives - Guy Marius Sagna: “le peuple sénégalais a sanctionné Macky Sall et a décidé de déléguer les candidats du camp patriotique incarné par l’inter-coalition YEWWI-WALLU“ - adakar.com

Législatives - Guy Marius Sagna: "le peuple sénégalais a sanctionné Macky Sall et a décidé de déléguer les candidats du camp patriotique incarné par l'inter-coalition YEWWI-WALLU" Publié le lundi 1 aout 2022

© Autre presse par DR

Guy Marius Sagna a gagné à Ziguinchor

1- le peuple sénégalais a gagné et en votant hier, il a sanctionné Macky Sall et a décidé de déléguer les candidats du camp patriotique incarné par l'inter-coalition YEWWI-WALLU

2- nous attendons que les institutions proclament ces résultats

3- restons mobilisés et vigilants car ceux qui volent les richesses d'un peuple sont toujours tentés de voler la Vox populi

Le président Macky Sall, Mimi Touré et ses faucons devraient prendre de la graine chez Madame Victorine Anquediche Ndeye. Cette femme a accepté avec tous les risques de débattre avec moi. Quelle leçon !

Mais encore, à 20h25 minutes hier, Madame Victorine Anquediche Ndeye m'a appelé pour reconnaître sa défaite et me féliciter.

Mes hommages madame Victorine Anquediche Ndeye !

C'est cette posture de Madame Victorine Anquediche Ndeye que le peuple attendait de Mimi Touré.

J'ai communié hier avec les populations de Ziguinchor. Cette victoire est celle du peuple et il est tout à fait normal qu'il soit heureux d'avoir réussi à sanctionner Macky et ses options néocoloniales anti-nationales, anti-democratiques, anti-populaires.

Félicitations au peuple sénégalais que je vais exclusivement servir à l'assemblée nationale.

La lutte continue.

GMS,