Eliminatoires CAN 2023 : la CAF dévoile un nouveau calendrier - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Eliminatoires CAN 2023 : la CAF dévoile un nouveau calendrier Publié le lundi 1 aout 2022 | foot224.co

© Autre presse par dr

CAF

Tweet

L’information était en l’air depuis plusieurs jours. Elle vient d’être confirmée par la Confédération Africaine de Football (CAF). Les journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) sont reportées. Initialement prévues en septembre prochain, elles auront finalement lieu en mars 2023.



« Les journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies initialement programmées en septembre 2022 auront désormais lieu du 20 au 28 mars 2023 », a annoncé l’instance du football africain, dans un communiqué publié ce dimanche.