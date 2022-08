Assemblée nationale : Yaw-Wallu obtient 71 sièges, Bby 64 - adakar.com

Assemblée nationale : Yaw-Wallu obtient 71 sièges, Bby 64
Publié le lundi 1 aout 2022

Séance plénière: le ministre de l`Intérieur devant l`Assemblée nationale

Dakar, le 8 décembre 2021

Ce 31 juillet, les Sénégalais votaient pour élire leurs représentants à l’Assemblée nationale. Selon les résultats sortis des urnes, l’inter coalition Yewwi-Wallu semble scellée une alliance pour décrocher la majorité parlementaire.



Bien que la tête de liste nationale de BBY refuse la cohabitation et revendique 30 départements, les carottes semblent cuites.



Pour preuve, selon L’OBS, sur 140 sièges, l’inter coalition Yewwi-Wqallu a obtenu 71 sièges, 64 sièges pour Benno Bokk Yakaar, 2 pour la coalition Aar Sénégal, 1 pour Bokk Gis-Gis, 1 pour Bunt-Bi et 1 pour Les Serviteurs.



Quoi qu’on dise c’est la Bérézina ! La débâcle de la coalition au pouvoir est cuisante. L’inter-coalition, l’ingénieuse trouvaille des deux principaux blocs de l’opposition Yewwi Askan wi et Wallu Sénégal a opéré une véritable razzia dans presque toutes les capitales régionales.



Si à Dakar, Touba, Ziguinchor la victoire de l’opposition était entendue, grande a été la surprise de voir l’inter-coalition Yewwi-Wallu renverser littéralement la tendance dans des départements comme Louga avec des scores sans appel.