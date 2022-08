Affaire Pape Mamadou Seck : Cambriolage ou mise en scène ? - adakar.com

L’affaire du présumé membre de la « Force spéciale » Pape Mamadou Seck prend une autre tournure avec le cambriolage hier de son appartement sis à la Cité Aliou Sow à Guédiawaye. Selon le quotidien Les Echos dans sa parution de ce samedi, des individus non encore identifiés ont débarqué nuitamment dans son appartement mettant tout sens dessus dessous avant d’emporter un seul poste de téléviseur. Le cambriolage

Les faits ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Et bizarrement, les malfrats n’ont trouvé personne sur les lieux. Est-ce un cambriolage ou une mise en scène ? Les malfrats cherchaient-ils des documents compromettants ? En tout cas, une enquête est ouverte par la police, ajoute le quotidien. Les membres de la « Force Spéciale » sont poursuivis pour les délits de complot contre l’autorité de l’Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes, munitions, dans le but de s’attaquer à la force publique, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de compromettre la sécurité publique et détention illégale d’arme à feu.



Pour rappel , des informations faisaient office d’individus non encore identifiés dans l’appartement de Pape Mamadou Seck, membre présumé du groupe WhatsApp dénommé «Forces spéciales».