Remise symbolique de clé à la diaspora dans le cadre du programme des 100 mille logements

Dakar, le 28 juillet 2022 - Le président de la République a procédé, ce jeudi, la remise symbolique des premières clés à la diaspora dans le cadre du programme des 100 mille logements. Tweet

À Dakar, Macky Sall perdait les élections locales et gagnait les élections nationales.



Lors des législatives de 2017, Benno Bok Yakaar avait gagné le scrutin dans la capitale sénégalaise avec plus de 114.000 voix, contre près de 112.000 voix pour la coalition dirigée par Khalifa Sall. En 2012, également, la mouvance présidentielle était arrivée en tête lors des législatives.



Lors de la présidentielle de 2019, Macky Sall avait également fait preuve de sa suprématie à Dakar en s’imposant largement avec 212.355 voix suivi de Idrissa Seck avec 115.612, Ousmane Sonko 101.003, Issa Sall 18.662 et Madické Niang 5646.



En 2016, le chef de file de l’Alliance Pour la République avait également Dakar dans sa poche lors du référendum portant modification de la constitution.



La série s’est achevée ce dimanche avec une victoire nette qui se dessine pour la coalition Yewwi Askan Wi dans la capitale. Un dénouement qui confirme la dynamique enclenchée lors des élections locales. En janvier, Yewwi Askan Wi n’avait laissé que des miettes à Benno Bokk Yakaar.