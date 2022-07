Podor, Osez l’avenir : la grande absente sur le terrain - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Podor, Osez l’avenir : la grande absente sur le terrain Publié le lundi 1 aout 2022 | seneweb

© Autre presse

Aissata Tall Sall, Député, maire de Podor

Aissata Tall Sall, Député, maire de Podor Tweet

Qu'est ce qui fait courir Aissata Tall Sall ministre des affaires étrangères et patronne du mouvement Osez l'avenir ?



L'ancien maire de Podor a été finalement l'auteur d'une campagne électorale minimale sur le terrain.



Arrivée à 19heures à Podor, à cinq jours du scrutin, elle a quitté la cité le lendemain à 07 heures.



Autant dire qu'elle a juste fait de la récupération en voulant user du gain politique des fortes mobilisations réussies bien avant par les autres responsables de la zone comme les ministres Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Oumar Anne et le sémillant maire de Podor Mamadou Racine Sy.



La vérité c'est qu'Aissata Tall Sall n'a assisté à aucun des trois meetings départementaux à savoir ceux de Ndioum, Ndiayene Pendao et le rassemblement de clôture de Bokke Dialloubé,fief de la tête de liste départementale de BBY, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo.



Résultat des courses, elle n'a jamais eu le temps et l'opportunité de faire corps avec les ténors du département unis comme un seul bloc tout au long de la campagne électorale autour des candidats investis à savoir Abdoulaye Daouda Diallo, Yéta Sow et leurs vaillants suppléants.



Le scrutin législatif s'est déroulé dans la paix et la sérénité dans un département de Podor où Benno Bokk Yaakar espère réaliser un score soviétique comme elle a l'habitude de le faire depuis l'avènement du Président Macky Sall