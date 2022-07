législatives : fermeture des bureaux de vote et début du dépouillement des bulletins - adakar.com

DAKAR -- Les bureaux de vote pour les élections législatives sénégalaises, ouverts ce dimanche matin à 08h00 (heure locale et GMT) sur le territoire national et à l'étranger, ont fermé officiellement leur porte à 18h00, et le dépouillement des bulletins a aussitôt commencé, a constaté un correspondant de Xinhua dans plusieurs endroits de Dakar, la capitale du pays.



Les premières tendances sont attendues dans la nuit de dimanche à lundi et les résultats provisoires au milieu de la semaine à venir.



Quelque sept millions de Sénégalais, dont 300.000 de la diaspora, étaient attendus dans les 15.500 bureaux de vote et 7.000 lieux de vote ouverts à leur intention sur le territoire national et à l'étranger, pour élire les 165 députés de l'Assemblée nationale qui auront un mandat de cinq ans.



Les électeurs sénégalais avaient à choisir parmi les candidats de huit listes constituées par la coalition Bokk Gis-Gis/Liggey, la coalition Naataange Askan Wi, la coalition Alternative pour une Assemblée de rupture, la coalition Benno Bokk Yakaar (mouvance présidentielle au pouvoir), la coalition Buntu Bi, la coalition Les Serviteurs, la Grande coalition Wallu Sénégal et la coalition Yewwi Askan Wi.



Le scrutin s'est déroulé sous la supervision d'observateurs nationaux et internationaux, dont ceux de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Organisation internationale de la Francophonie.