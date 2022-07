Élections législatives : Macky Sall et Marième Faye Sall ont voté à Fatick - adakar.com

Élections législatives : Macky Sall et Marième Faye Sall ont voté à Fatick Publié le dimanche 31 juillet 2022 | aDakar.com

Élections législatives : Macky Sall et Marième Faye Sall ont voté à Fatick

Le président de la République, Macky Sall, et son épouse, Marième Faye Sall, ont voté, ce dimanche 31 juillet 2022, pour les élections législatives, dans son fief à Fatick, dans le centre du Sénégal.



Le couple présidentiel à accompli son devoir citoyen au Centre d’enseignement moyen Thierno Mamadou Sall dans la commune de Fatick. Après son vote, le président Macky Sall s’est solennellement adressé aux Sénégalais. Le président de la République a en effet salué la maturité du peuple sénégalais et de la démocratie sénégalaise.



"Nous allons élire aujourd’hui la 14e législature, toutes les personnes qui avaient un rôle à jouer pour ces élections l’ont bien fait; en commençant par les partis politiques, ils ont fait leur campagne, des meetings, discuté avec les populations. Car seul le peuple a le dernier mot", a déclaré le président de la République, Macky Sall.



Le chef de l’Etat a également appelé les électeurs à vaquer à leurs occupations après avoir accompli leur devoir citoyen. "Après avoir exercé son droit de vote, chacun doit aller vaquer tranquillement à ses occupations. La vie continue et la nation sénégalaise est toujours unie, forte et plus solidaire. (...) Au-delà de nos choix individuels, il y a tout ce que nous partageons, et que nous devons préserver en tant que nation unie et solidaire. C’est la paix et la sécurité, la stabilité, l’intégrité territoriale du pays", a indiqué le président de la République, Macky Sall.



Makhtar C.