Législatives au Sénégal : les électeurs appelés à départager les 8 coalitions en lice pour les 165 députés Publié le dimanche 31 juillet 2022

Ce dimanche 31 juillet 2022 est jour de vote au Sénégal. Les Sénégalais sont appelés à élire les députés qui vont siéger pour les 5 prochaines années à l'Assemblée nationale.



Au total, ce sont 6 727 759 électeurs, répartis dans 15 196 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national qui vont élire les 165 députés devant constituer la 14e législature de l'histoire du Sénégal.



Les bureaux de vote vont officiellement ouvrir à 8 heures. Leur fermeture, sauf prolongation, est fixée à 18 heures.



Pour ce scrutin, 8 listes sont en lice pour solliciter le suffrage des Sénégalais après une campagne électorale d'une vingtaine de jours.



Pour garantir la bonne tenue du scrutin sur tout le territoire national, 22 000 contrôleurs et superviseurs ont été mobilisés.



Les organisations sous-régionales et internationales comme la Francophonie ont déployé des missions d'observation. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a déployé une mission de 40 experts avec à leur tête Kadré Desiré Ouédraogo, ancien président de la Commission de ladite organisation.



Les coalitions en compétition



La coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakar est en quête d'une nouvelle majorité législative. L'opposition avec principalement trois coalitions politiques majeures (Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal et Aar Sénégal) entend imposer une cohabitation. Dans ce sens, les coalitions Yewwi Askan Wi et Sally Sénégal ont joué une alliance stratégique dans les départements afin de remporter le maximum de sièges possibles.



Le président de la République, Macky Sall, chef de la majorité BBY et la tête de liste nationale Aminata Touré, effectueront respectivement leur vote à Fatick et à Kaolack, leurs fiefs respectifs.



Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, tête de liste nationale de Wallu Sénégal, est rentré au Sénégal vendredi après un long séjour en France. Comme à l'accoutumée, il s'acquittera de son devoir au Centre Falilou Mbacké du Point E.



Ousmane Sonko, leader de la coalition Yewwi Askan Wi, va voter à Ziguinchor, ville dont il est le maire. Khalifa Sall et Barthélemy Dias vont s'acquitter de leur devoir citoyen, respectivement à Baobabs et Grand-Yoff (Dakar).



Thierno Alassane Sall, tête de liste nationale de la coalition Aar Sénégal, effectuera son vote dans son fief à Thiès.



Makhtar C.