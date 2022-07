Prévisions météo: des pluies et orages sur pratiquement toutes les localités proches de la Côte notamment à Dakar, Thiès, Mbour et les îles Sine Saloum - adakar.com

Bulletin météo de suivi du temps pour la journée du dimanche 31 juillet 2022



Informations diffusées ci-dessous à 08h GMT



D'hier après-midi à ce matin, certaines localités du Centre (Kaolack, Kaffrine) et du Sud-ouest (Casamance) n'ont cessé de recevoir des pluies intermittentes à intensité variable.



Une situation qui risque de perdurer pour le reste de la matinée sur les régions précitées mais aussi sur pratiquement toutes les localités proches de la Côte notamment à Dakar, Thiès, Mbour et les îles Sine Saloum où des orages et pluies se manifesteront.



L’ANACIM vous souhaite une excellente journée !