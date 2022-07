Législatives 2022 : Le conseil national du laïcat invite les acteurs à “agir dans le respect des règles du jeu" - adakar.com

Législatives 2022 : Le conseil national du laïcat invite les acteurs à “agir dans le respect des règles du jeu"

Le Sénégal se dirige vers les élections législatives du 31 juillet 2022. Ce scrutin d’une importance capitale mobilise bon nombre de sénégalais entraînant par moment des tensions. Dans le but d’avoir des élections apaisées, le Comité national du laïcat du Sénégal (CNL) a réagi à la veille de ce rendez-vous à travers un communiqué.



“Pour un scrutin transparent, sincère et dont les résultats seront acceptés par tous, le CNL invite tous les acteurs impliqués dans la compétition électorale à agir dans le respect des règles du jeu démocratique, en privilégiant les idées et les projets de société”, exhorte l’instance faîtière de mouvements catholiques du Sénégal.



"C’est un moment majeur dans la vie d’une démocratie, un tournant important pour une nation qui doit lui permettre de se choisir les hommes et les femmes qui siégeront pendant une législature dans l’une des institutions clés du dispositif d’un État. La longue et riche tradition démocratique du Sénégal nous a permis de construire non seulement une stabilité politique et sociale indéniable, mais aussi une exemplarité et une notoriété reconnues à travers le monde", ajoute le CNL.



Par ailleurs, le CNL “encourage” les parties à mettre en avant l’intérêt supérieur de la Nation et à éviter “toute forme de violence et d’actes pouvant compromettre la stabilité de notre pays”.





“Aussi, le CNL fait appel au sens aigu des responsabilités de toutes les parties prenantes du processus électoral pour faire respecter rigoureusement les lois et règlements qui organisent le scrutin pour l’intérêt du pays”, dit le communiqué.



Enfin, le comité invite l’État à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de tous les citoyens et le déroulement normal du scrutin afin que le Sénégal soit le grand gagnant de cette compétition.