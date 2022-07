Élections législatives: le ministre de l’Intérieur inspecte le matériel électoral dans des centres de vote de la région de Dakar - adakar.com

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, poursuit sa tournée destinée à superviser la bonne disponibilité du matériel électoral dans les différents centres de vote. À moins de 24 heures du début des élections législatives, le ministre de l’Intérieur, en charge de l’organisation matérielle du scrutin, s’est rendu dans plusieurs centres de vote à Dakar pour constater que l’ensemble des dispositions nécessaires ont été prises.



Antoine Félix Diome, à la tête d’une délégation, a visité quelques lieux de vote dans la région de Dakar, plus particulièrement à Sébikotane, à Diamniadio, à Bargny et aux Parcelles Assainies.



Le ministre de l’Intérieur "a constaté que tout le matériel est en place et que toutes les dispositions sont prises pour une parfaite organisation des élections législatives de ce dimanche 31 juillet 2022."



Cette visite de centres de vote dans la région de Dakar intervient après l’étape de Mbour, Thiès et Touba.



Le ministre de l’Intérieur était accompagné du Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Alioune Badara Niang et du Directeur général de l’Administration territoriale. Le Gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall et le Directeur général des Élections, Thiendella Fall et d’autres autorités ont accompagné le ministre de l’Intérieur dans sa tournée.



Les élections législatives se tiennent le dimanche 31 juillet 2022. Huit (8) sont en compétition pour l’élection des 165 députés devant siéger pour la 14e Législature.



Makhtar C.