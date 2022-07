Fonction publique: Revalorisation des salaires des agents de l’Administration - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Fonction publique: Revalorisation des salaires des agents de l’Administration Publié le samedi 30 juillet 2022 | aDakar.com

© Agence de Presse Africaine par DR

Ministère de la Fonction Publique

Tweet

Conformément aux instructions du Président de la République, les salaires des agents des secteurs de l’éducation, de la santé, des forces de défense et de sécurité, des administrateurs civils et des autres sortants de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) ont été revalorisés.



Ces mesures exceptionnelles ont été mises en œuvre à l’occasion du paiement des salaires des mois de mai, juin et juillet 2022.



Ces mesures de revalorisation salariale seront généralisées au profit de tous les autres corps de l’Administration (Magistrats, agents des hiérarchies A, B, C, D et E) dès le mercredi 03 août 2022 par émission spéciale. La Direction de la SoldeDakar, le 29 juillet 2022