Les dix phénomènes climatiques qui empirent en Afrique Publié le samedi 30 juillet 2022 | RFI

Les dix phénomènes climatiques qui empirent en Afrique

Le changement climatique, fortement perçu en été dans l'hémisphère nord, n’épargne pas l’Afrique, où les catastrophes naturelles se multiplient. Dix phénomènes liés au climat frappent le continent de manière de plus en plus aiguë et répétée.



• Vagues de chaleur et incendies de forêts en Afrique du Nord

Au Maroc, des canicules se succèdent depuis la mi-juin 2022, avec des températures de 45°C qui frôlent le record absolu de 50 °C enregistré en juillet 2021 à Sidi Slimane, dans le Nord-Ouest. Selon la direction de la météo, 2020 a été l’année la plus chaude jamais connue par le royaume, avec une température moyenne annuelle nationale de +1,4°C par rapport à la période 1981-2010 – une mesure très concrète du réchauffement climatique. Les feux de forêts font rage, comme en Tunisie et en Algérie, où les épisodes caniculaires courts se répètent depuis 2018 aux mois de juin et juillet, et où les incendies de forêts sont redoutés. Et pour cause : ils ont brûlé 44 000 hectares en 2020 et fait 90 morts en 2021.