Organisation des élections législatives: le ministre de l’Intérieur a visité plusieurs bureaux de vote à Mbour, Thiès et Touba - adakar.com

Les élections législatives devant aboutir à l’élection des 165 députés de la 14e législature vont se tenir le dimanche 31 juillet 2022 sur l’ensemble du territoire national.



À quelques jours de ce rendez-vous électoral, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome a effectué une tournée d’inspection dans les localités de Mbour,Thiès et Touba pour constater la disponibilité et les installations nécessaires pour un bon déroulement du vote.



Le ministre de l’Intérieur, en charge des élections a visité plusieurs centres de vote dans les localités de Mbour, Thiès et Touba. Il a constaté et eu l’assurance que toutes les dispositions pour une parfaite organisation des élections ont été prises.



Pour cette visite de terrain, le ministre de l’Intérieur était accompagné du Directeur général de l’administration territoriale (DGAT) et le Gouverneur Mouhamadou Moustapha NDAO. Le Directeur général des élections (DGE), le Contrôleur général de Police Tanor Thiendela FALL et de plusieurs autres autorités faisaient également partie de la délégation.



À Touba, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome "en a profité pour effectuer une visite de courtoisie auprès du vénéré Khalif Général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké."



Makhtar C.