Sénégal: Abdoulaye Wade devrait bien faire le déplacement pour voter Publié le vendredi 29 juillet 2022 | RFI

Sénégal: Abdoulaye Wade devrait bien faire le déplacement pour voter

L’ancien président, tête de liste nationale de la coalition d’opposition Wallu Sénégal, réside en France. Mais il est attendu à Dakar ce samedi 30 juillet, selon sa formation, à la veille des élections législatives de ce dimanche.



De notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Son retour au Sénégal avait été envisagé durant la campagne qui s’achève ce vendredi 29 juillet au soir, puis différé. Mais cette fois, c’est la bonne, affirme Mamadou Lamine Thiam, directeur de campagne de la coalition Wallu Sénégal : Abdoulaye Wade, 96 ans, est attendu à Dakar ce samedi en provenance de Paris. « On attendait le président vous le savez, je l'ai annoncé, le président sera là, ce samedi, pour voter, il vient pour voter. J'ai eu la confirmation de ce qui est annoncé depuis le début de la campagne. Inch Allah, il sera là », espère-t-il.



« C’est une bonne nouvelle », et le fait qu’il rentre « après la fin de la campagne est plus facile à gérer, pour les contacts, au vu de la pandémie de Covid-19 », affirme un responsable de la coalition.