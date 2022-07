Programme des 100 000 Logements: Les premiers bénéficiaires, des Sénégalais de la Diaspora, reçoivent leurs clés des mains de Macky Sall - adakar.com

Le président de la République a procédé à la remise solennelle des premières clés aux bénéficiaires du programme des "100 000 logements". La cérémonie s’est déroulée le jeudi 28 juillet 2022 à la Présidence de la République en présence des touts premiers bénéficiaires, des Sénégalais de la diaspora.



Les clefs aux premiers bénéficiaires ont été remises par le chef de l’Etat. La première du programme des "100 000 logements" a en effet concerné des Sénégalais de quatre pays de la diaspora que sont la France, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et la Thaïlande.



La remise solennelle des clés de cette première phase concerne à titre principal le quota de 20 pour cent réservé aux Sénégalais de la Diaspora. "Le coût de chaque maison est de 12 millions de fcfa avec un système de crédit longue durée pour faciliter l’accès aux logements à la diaspora sénégalaise", précise la Présidence de la République dans une note.



C’est en 2020 que le président de la République a officiellement lancé le programme de construction de 100 000 logements sociaux sur une durée de 5 ans avec pour objectif de faciliter l’accès à des logements décents et accessibles.



Ce programme de 100 000 logements constitue un programme de haute priorité dans le cadre de ma politique d’inclusion sociale et d’équité territoriale..



Lors du Conseil présidentiel dédié au programme, en août 2020, Macky Sall avait indiqué qu’il veillerait "à ce que, par principe d’équité, les femmes et les sénégalais de la diaspora soient également bien pris en compte dans ce programme."



Makhtar C.