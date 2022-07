Législatives : « BBY/Touba a programmé un sabotage de certains bureaux et centres de vote… », Cheikh Thioro Mbacké - adakar.com

Législatives : « BBY/Touba a programmé un sabotage de certains bureaux et centres de vote… », Cheikh Thioro Mbacké Publié le vendredi 29 juillet 2022

Cheikh Thioro Mbacké, investi sur la liste de Wallu (Département de Mbacké) alerte encore. En effet, en sa qualité de coordonnateur de Pastef Touba et d’investi sur la liste WALLU du département de Mbacké, il tenait à alerter et à informer l’opinion par rapport à des informations reçues de sources sûres.



D’après Cheikh Thioro Mbacké, BBY/Touba a programmé un sabotage de certains bureaux et centres de vote dans la ville sainte de Touba.



« Selon les informations reçues, le sabotage est prévu à partir de 15 h après avoir mobilisé et facilité le vote à leurs militants le matin du scrutin », révèle-t-il.



« Nous prenons à témoin une énième fois les autorités administratives et religieuses. Nous ferons face en toute responsabilité », prévient Cheikh Thioro Mbacké.