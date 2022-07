Bruno d’Erneville : « Ousmane Sonko devrait être plus respectueux des autres » - adakar.com

Dans un post, Bruno d’Erneville, président du PAC et membre de la coalition BUNT BI pense que Ousmane Sonko devrait être plus respectueux des autres. Selon lui, s’il commence à attaquer les autres opposants au lieu de s’occuper de ses propres affaires il aura les réponses qu’il méritera.



« Nous en tout cas nous sommes créés par nous mêmes et nous ne discutons pas avec le président Macky SALL. Par contre nous sommes habilités à lui demander de quoi ils ont parlé lui, Boubacar CAMARA et Macky SALL dans l’échange à trois qu’ils ont eu par CAMARA interposé « , révèle Bruno d’Ernevelle.



Selon M. d’Erneville, car lorsqu’il dit avoir échangé avec CAMARA AVANT la visite au palais, puis APRÈS la visite, c’est qu’il y a bien eu discussion à TROIS. « Nous espérons une réponse à cette question, puisqu’a l’issue, ils ont ensemble quitté le navire JOTNA », déclare-t-il.