CEDEAO: Umaro Sissoco Embalo annonce la création d’une « force anti-putsch » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique CEDEAO: Umaro Sissoco Embalo annonce la création d’une « force anti-putsch » Publié le jeudi 28 juillet 2022 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

Macron en Guinée-Bissau, pays incontournable assurant la présidence de la Cédéao

Tweet

Très bientôt, en Afrique de l’Ouest, il y aura une force spéciale anti-putsch pour freiner les velléités des militaires de s’emparer du pouvoir dans les différents pays.



C’est l’une des annonces phares lors de la conférence de presse commune animée par le président français Emmanuel Macron et son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.



Face à une recrudescence des coups d’État dans les pays de la CEDEAO, le président Embalo a annoncé la création d’une « force anti-putsch ».



« Il y a déjà sur la table de la Cédéao un projet de création d’une force anti-putsch qu’on est en train de penser à créer. Cette entité va permettre à tout le monde de comprendre que nous sommes au 21e siècle et qu’il est inadmissible et inacceptable de faire des coups d’Etat », a déclaré Umaro Sissoco Embalo.