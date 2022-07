Sénégal : une Mission électorale de la Francophonie pour les législatives - adakar.com

A l’invitation des autorités sénégalaises, Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, dépêche une Mission électorale de la Francophonie (MEF) à l’occasion des élections législatives du 31 juillet 2022 au Sénégal.

Conduite par Son Excellence Monsieur Patrice Emery Trovoada, ancien Premier ministre de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, cette mission est composée de représentants de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) ; de personnalités issues de divers pays de l’espace francophone ; d’experts et d’agents de l’Organisation internationale de la Francophonie.

La délégation séjournera à Dakar du 27 juillet au 02 août et rencontrera les autorités nationales, les responsables des institutions et organes impliqués dans la préparation et la conduite du processus électoral, les acteurs politiques, la société civile ainsi que les partenaires internationaux sur place. Les membres de la délégation se rendront dans certains centres de vote de Dakar, le jour du scrutin.

A l’issue du processus électoral, les constats et conclusions de la mission feront l’objet d’un rapport qui formulera des recommandations en vue du renforcement du système électoral et de la démocratie au Sénégal.