Législatives : « Wallu et le Pds couvrent de honte le Sénégal avec la plus vieille tête de liste du monde… »

© Autre presse par DR

Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire "Benno Bokk Yakaar"

Dans un post, publié sur sa page Facebook, l’ancien ministre-conseiller, Moustapha Diakhaté dénonce les agissements du Pds et Wallu. Selon lui, Wallu et le Pds couvrent de honte le Sénégal avec la plus vieille tête de liste du monde dans le Livre Guinness des records.



Karim Meïssa Wade est le seul fils sénégalais à accepter de laisser son père âgé de plus 95 ans à être tête de liste pour élections législatives après avoir été Chef de l’Etat du Sénégal pendant 12 ans », dénonce Moustapha Diakhaté.



Pour lui, tout vote en faveur du Wallu équivaut à une complicité d’exploitation obscène de l’image d’une personne âgée et de manipulation des électeurs.



« A la sortie des élections législatives du 31 juillet 2022, le Sénégal doit aligner l’âge des candidats à la députation à celui du Président de la République », suggère-t-il.