ONUSIDA : « La lutte contre le VIH est compromise et les ressources s'épuisent » Publié le jeudi 28 juillet 2022

Sida: un chiffre encore très lourd mais en baisse en Afrique, rapporte l'Onusida

La riposte contre le virus du sida est menacée tandis que les ressources s’épuisent, selon un nouveau rapport d’ONUSIDA publié ce mercredi. Dans le registre des nouvelles encourageantes, l’OMS a annoncé la mise en circulation imminente d’autotests à 1 dollar pièce, destinés au pays à revenus faibles ou intermédiaires.





Au cours des deux dernières années de la crise Covid-19, les progrès contre la pandémie de VIH ont faibli, les ressources ont diminué et des millions de vies sont ainsi en danger, a prévenu le Programme commun des Nations Unies sur le VIH (ONUSIDA).



Son nouveau rapport, intitulé « En Danger », a été rendu public mercredi, peu avant le coup d’envoi de la 24e Conférence internationale sur le sida qui se tiendra à Montréal, au Canada, du 29 juillet au 2 août.



À l’échelle mondiale, le nombre de nouvelles infections n’a diminué que de 3,6 % entre 2020 et 2021, soit « la plus faible baisse annuelle des nouvelles infections au VIH depuis 2016 », selon le document.



Si quelques nouvelles positives sont à dénombrer, telles que les baisses notables de nouvelles infections en Afrique de l’Ouest et centrale ainsi que dans les Caraïbes, elles sont à relativiser car même dans ces régions, la riposte au VIH est menacée par une diminution des ressources.



« Ces données montrent que la riposte mondiale face au sida est en grand danger. Si nous ne progressons pas rapidement, nous perdrons du terrain, car la maladie trouve un terrain prospère avec la pandémie de Covid-19, les déplacements massifs de population ainsi que d’autres crises. Gardons à l’esprit ces millions de morts évitables », a déclaré la Directrice exécutive d’ONUSIDA, Winnie Byanyima.