Construit en 1950, l’aéroport de Ziguinchor a fait son temps. Le Directeur général de l’Aibd Sa a assisté à la démolition du bâtiment principal, du salon d’honneur et de la tour de contrôle. Ainsi, Doudou Kâ, qui a salué la volonté du Chef de l’État, Macky Sall, de faire du Sénégal un hub aéroportuaire sous-régional digne de ce nom, en a profité pour lancer les travaux de réhabilitation de l’aéroport de Ziguinchor, rapporte Lesoleil.



Pour la première phase qui va durer six mois, elle concerne la construction de l’aérogare d’une dimension de 1200 M2. Dans les jours qui viennent, a indiqué Doudou Kâ, les travaux de la piste d’atterrissage, qui vont durer trois mois, seront également lancés.



« Dans six mois, les passagers pourront commencer à embarquer à partir de l’aéroport de Ziguinchor qui commence à faire sa véritable mue. L’aérogare sera fonctionnelle. Nous sommes dans une phase transitoire. Mais, la volonté du Chef de l’État, c’est de faire de la Casamance la deuxième plateforme aéroportuaire du Sénégal », s’est réjoui M. Kâ, annonçant, par la même occasion, le démarrage très prochain des travaux de l’aéroport de Kolda. Un projet qui entre dans la construction totale des aéroports du Sénégal.