Ralliement de Bes du Ñakk à la Coalition Benno Bokk Yakaar Publié le mercredi 27 juillet 2022

Sérigne Mansour Sy Djamil

Sérigne Mansour Sy Djamil

De la consigne de vote, le parti dirigé par Mansour Sy Djamil a décidé de soutenir la Coalition Benno Bok Yakkar, « la principale force capable de battre Yaw ».



Au début de la campagne électorale pour les législatives de juillet 2022, Bes du Ñakk annonçait s’être défait de la coalition Yewwi Askan Wi. Il appelait, en conséquence, « ses militants, ses électeurs et les citoyens épris de transparence et de démocratie » à ne pas voter pour ladite coalition.



A moins de cinq jours de la fin de la campagne, « le Directoire national de Bès Dou Ñakk appelle tous les militants et sympathisants à se mobiliser pour voter massivement pour la coalition Bby lors des élections législatives du 31 juillet 2022 ».



De plus, le parti demande aux militants du parti d’accorder leur soutien aux responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce, « dans leurs localités respectives pour travailler ensemble à la défaite de la coalition Yaw ».



Bès Dou Ñakk précise aussi qu’il n’est pas dans la mouvance présidentielle, « encore moins dans une opposition qui cherche son chemin ». Le parti est toujours ancré sur « les fondements de la démocratie et le respect des valeurs universelles de notre société ».